Mercado financeiro Notícia

Com promessa de cumprimento da meta fiscal por parte do governo, dólar abre a quinta-feira cotado a R$ 5,49

Moeda norte-americana fechou a quarta-feira (3) em R$ 5,56, numa queda de 1,71% na comparação com o dia anterior. A "trégua" é resultado de um dia que começou sob influência de sinais mais positivos de controle da inflação nos Estados Unidos e do silêncio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, culminando com uma declaração sobre o compromisso do governo com a meta fiscal

04/07/2024 - 09h38min Atualizada em 04/07/2024 - 09h51min