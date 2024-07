Não basta somente ser responsável, é preciso parecer responsável

Ao presidente da República não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. O mesmo vale para a responsabilidade. Ontem, em discurso no lançamento do Plano Safra Agricultura Familiar, no Palácio do Planalto, Lula afirmou que responsabilidade fiscal não é palavra, "é compromisso do governo desde 2003" e que "a manterá à risca". Ora, não basta ser responsável, como o presidente apregoa, é preciso parecer como tal.