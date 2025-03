Defesa Civil de Porto Alegre realizará workshop de Preparação e Mitigação de Desastres Climáticos

A Defesa Civil de Porto Alegre realizará na terça (11) e quarta-feira (12) o Workshop de Preparação e Mitigação de Desastres Climáticos . A iniciativa é mais uma etapa da atualização do Plano de Contingências de Defesa Civil e a elaboração do novo Plano de Preparação e Mitigação de Desastres Climáticos da Capital .

O evento será realizado em parceria com o Escritório de Reconstrução da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre (Smamus), do ICLEI América do Sul e da iniciativa 2030 Cidades Resilientes, vinculada à Organização das Nações Unidas.