O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na noite desta quarta-feira (3) que foram identificados R$ 25,9 bilhões em despesas obrigatórias que poderão ser cortadas do orçamento de 2025. O anúncio foi feito diante da estratégia do governo de mudar a comunicação para conter a escalada do dólar e estancar o mau humor do mercado, que desconfia da potência das medidas de ajuste das contas públicas.