A abertura de empresas de sociedade limitada avançou neste ano no Rio Grande do Sul. O registro de negócios deste tipo cresceu 7,6% no primeiro semestre ante o mesmo período de 2023. Além disso, o total de novos empreendimentos nessa categoria, conhecida como LTDA, é o maior nesse recorte de tempo na série histórica, que concentra informações desde 2003. O dado é da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS).