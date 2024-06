Demanda enfraquecida

AGCO planeja reestruturação com demissão de cerca de 6% dos funcionários

Fabricante de máquinas agrícolas espera que a primeira fase do programa resulte em benefícios anuais e economias de custo da ordem de US$ 100 milhões a US$ 125 milhões, acrescentando que incorrerá em encargos de US$ 150 milhões a US$ 200 milhões para rescisões contratuais

28/06/2024 - 15h17min