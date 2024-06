Condições climáticas em junho impactaram cultivo de 2ª safra e de inverno, diz Conab

As chuvas do início de junho favoreceram o desenvolvimento do feijão e do milho terceira safra na região do Sergipe, Alagoas e Bahia (Sealba), mas dificultaram o plantio e o estabelecimento do trigo no Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do país, predominou o tempo seco, favorecendo a maturação e a colheita do algodão e do milho segunda safra, mas restringindo o desenvolvimento do milho em estágio reprodutivo e do trigo em diferentes estágios. A análise está na edição de junho do Boletim de Monitoramento Agrícola (BMA), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).