Luiza Trajano Donato, fundadora do grupo Magazine Luiza, morreu aos 97 anos, na madrugada desta segunda-feira (12) em Franca, São Paulo. Luiza faleceu em sua residência por causas naturais, conforme informações preliminares apuradas pela equipe da EPTV, afiliada da TV Globo na região do interior de São Paulo. As informações são do portal g1.