O lançamento da versão para empresas e microempreendedores individuais (MEI) do Programa Desenrola deve sair no primeiro trimestre, disse o recém-empossado ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, nesta quinta-feira (18). Segundo ele, o programa deve beneficiar cerca de 7 milhões demicroempreendedores individuais (MEIs) com dívidas com o governo, de um universo de 15 milhões no país.