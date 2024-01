As contas do Governo Central registraram déficit primário em 2023. No ano passado, a diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa em R$ 230,535 bilhões, equivalentes a 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB). Se for descontado o valor pago em precatórios pelo Executivo no ano passado (R$ 92,388 bilhões), o déficit fecha em R$ 138,147 bilhões.