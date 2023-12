O Grupo Voalle, que tem sede em Santa Maria e é composto por um conjunto de, até então, cinco empresas, anunciou que adquiriu uma empresa paranaense. É a EliteSoft, de Londrina, que tem atuação nacional e internacional. em sistemas de gestão para provedores de internet. Com isso, as duas passam a contar com uma carteira de clientes que, em 2022, movimentou quase R$ 6 bilhões. São dois mil CNPJs atendidos. Juntas as duas têm 35 anos de experiência no mercado.