Passou de R$ 1,7 bilhão o total arrecadado pelo Tesouro Estadual com o IPVA, até o início da noite desta quinta-feira (28) no Rio Grande do Sul. O montante equivale a cerca de um terço da receita projetada, estimada em R$ 5,2 bilhões. O prazo para o pagamento antecipado com desconto máximo, de 6%, se encerra nesta quinta (28).