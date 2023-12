As cinco herdeiras do banqueiro Aloysio de Andrade Faria, que morreu em 2020, concretizaram a venda de um terreno de 30 mil metros quadrados, localizado na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). As construtoras Tegra e São José adquiriram a área pelo montante de R$ 370 milhões. As informações são do jornal O Globo.