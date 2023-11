A Famurs — entidade que representa municípios — evita emitir uma posição explícita sobre a proposta do governo Eduardo Leite de aumento do ICMS, mas endossa os argumentos do Piratini que justificam o projeto de ampliação do imposto. Na avaliação do presidente da Famurs, Luciano Orsi, os argumentos apresentados pelo governo são tecnicamente aceitáveis.