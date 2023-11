A regulamentação do mercado de apostas e de jogos online foi debatida em evento nesta terça-feira (28), em Porto Alegre. O Mercosul iGaming Summit reuniu representantes de entidades e associações de diversos elos da cadeia e ocorreu na véspera de uma decisão importante sobre o segmento: o projeto que trata da regulamentação das atividades deve ir a votação no plenário do Senado nesta quarta-feira (29).