Busca por soluções Painel Atualidade: representantes do Turismo debatem futuro do setor no pós-pandemia Mudança do perfil dos consumidores e necessidade de políticas voltadas à área estão entre os temas discutidos pelo sócio-fundador da CVC Guilherme Paulus e pelo vice-presidente de Marketing e Eventos da Associação Brasileira de Agências de Viagens, João Machado