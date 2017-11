O mix de comunicação nunca foi tão rico e diverso. A cada dia, novas possibilidades de combinações de canais, plataformas, formatos e linguagens permitem às marcas estarem ainda mais próximas e conectadas com seus públicos e aumentam a complexidade na tomada de decisão por gestores de marketing.

Diante disso, e considerando a velocidade com que novas mídias estão surgindo, o Grupo RBS percebeu a oportunidade de propor um ambiente de discussão com o mercado gaúcho a partir de seu novo projeto de conteúdo, batizado de Ahead!.

Na primeira edição, que ocorre nesta quarta-feira, na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, clientes, agências, influenciadores e professores dos cursos de Publicidade e Marketing das principais universidades gaúchas estão convidados a debater, compartilhar experiências, construir conhecimento coletivamente, de forma plural, a respeito do tema All Line: Estratégia de Sucesso, cujo epicentro está em combinar soluções de mídia essencial e digital da melhor forma, com foco no objetivo de negócio do cliente.

O vice-presidente de Marketing do McDonald's, Roberto Gnypek, e o diretor de Marketing e Marca do Santander, Igor Puga, serão os palestrantes no debate mediado pelo diretor-executivo de Marketing da RBS, Marcelo Leite.

– O Ahead! surge como espaço para que os gestores de marketing tenham mais uma oportunidade de conversar sobre o ambiente de comunicação contemporâneo, sobre o que as marcas estão vivendo, sobre as soluções que estão encontrando, os dilemas enfrentados, para aumentar o nível de debate e construir relações mais positivas, aprendendo todos juntos – destaca Leite.

Como estão se comportando profissionais e marcas que buscam a melhor estratégia para divulgar e potencializar seus negócios em todos os canais? Como aproveitar o melhor do digital e das mídias tradicionais de modo a somar forças? Essas e outras questões vão permear a conversa da próxima quarta-feira.

Parceira de negócio do mercado gaúcho, à disposição para compreender as necessidades e buscar as soluções de comunicação mais precisas, a RBS entende que o projeto Ahead! é a oportunidade de criar um espaço para discussão de temas importantes para veículos, clientes e agências. A iniciativa faz parte da nova estratégia de relacionamento com o mercado, lançada em abril, e reforça o posicionamento da empresa, cuja oferta comercial busca garantir um mix de soluções de negócio customizado ao objetivo do cliente, além de um atendimento de mídia integrado.

Conheça os debatedores da primeira edição do Ahead!

Roberto Gnypek

Vice-presidente de Marketing do McDonald's, é engenheiro químico formado pela Universidade Federal do Paraná. Fez pós-graduação em Administração de Marketing na Fundação Getulio Vargas e cursos de especialização em planejamento estratégico, gestão e negócios no Brasil e nos Estados Unidos. Foi gerente na Sadia S/A e desde 2003 trabalha no McDonald's, onde desde 2013 é vice-presidente de Marketing.

Igor Puga

Diretor de Marketing e Marca do Santander, é formado em Jornalismo pela Fundação Casper Libero. Trabalhou em portais da internet, mas logo migrou para a publicidade, com passagens por algumas das principais agências do país. Foi CIO e vice-presidente de integração e inovação da DM9DDB antes de ser convidado para assumir o cargo de diretor de Marketing e marca do Santander, em novembro de 2016.

Marcelo Leite

Diretor-executivo de Marketing do Grupo RBS, é formado em Administração de Empresas pela PUCRS. Com especialização em Marketing pela Fundação Getulio Vargas e cursos nos Estados Unidos e na China, ingressou na RBS em 1996, como trainee. Foi gerente de desenvolvimento de mercado da RGE e de Marketing da Dell. Voltou à RBS em 2010 e desde o ano passado é diretor-executivo de Marketing.

