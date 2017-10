Nos últimos anos, o agronegócio no Rio Grande do Sul vem crescendo e se mantendo como um dos principais impulsionadores da economia estadual e também nacional. A pecuária tem papel de destaque nesse sentido. E a Região Central se insere nesse contexto. Prova disso é que dos 13 milhões de bovinos do Estado, quase dois milhões são da região. O assunto foi tema do Santa Maria de Negócios de domingo (29).