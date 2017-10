A implementação do cadastro positivo manterá protegidos os dados dos consumidores, assegurou nesta terça-feira, 24, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em seu perfil no Twitter. Segundo ele, nenhuma instituição financeira terá livre acesso às informações, apenas à nota de crédito que será concedida de acordo com seu histórico de pagamentos. "Na medida em que o novo cadastro for implantado, as taxas de juros cobradas das empresas e consumidores irão cair", disse o ministro.