Mercado Livre de Energia: um conceito cada vez mais próximo de todos nós

Três décadas se passaram desde as primeiras discussões sobre a abertura do mercado de energia na década de 1990, culminando na primeira regulamentação em 2018 (Portaria MME 514/2018). Inicialmente direcionado a grandes consumidores, o mercado de energia passou por uma transformação significativa com a Portaria nº 50/2022, que ampliou o acesso de pequenas e médias empresas, como lojas, condomínios e hospitais, além do setor agrícola, a esta nova e mais econômica forma de adquirir energia. Esta abertura gerou um novo cenário de oportunidades e desafios para todos os agentes envolvidos.