A campanha de prêmios "Cooperar é Ganhar", promovida pela Cresol, já sorteou R$ 2.475.000,00 para cooperados de pelo menos 20 estados do Brasil. A ação tem sorteios mensais — de maio a dezembro — em todas as cooperativas do Sistema Cresol e ainda pagará um prêmio final de R$ 1 milhão, somando mais de R$ 6 milhões no total.