Na Expointer, Cresol apresenta avaliação dos primeiros 45 dias do Plano Safra

Em coletiva de imprensa na Expointer, na manhã de segunda-feira, 26, a Cresol divulgou números dos primeiros 45 dias do ciclo 24/25 do Plano Safra. No período, a cooperativa de crédito liberou R$ 3,2 bilhõespara cooperados em todo o Brasil. As operações de custeio somam R$ 2,3 bilhões, enquanto o crédito para investimentos ultrapassa R$ 847,2 milhões. Na “Prosa Cooperativista”, a Cresol recebeu em seu estande a imprensa local e nacional, abordando ainda a atuação no Rio Grande do Sul, os planos de expansão e a presença na feira.