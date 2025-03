Chevrolet Equinox Turbo 2025 traz conforto, segurança e conectividade

Chevrolet Equinox Turbo 2025 tem nova traseira e teto solar panorâmico. Chevrolet / Divulgação

O Chevrolet Equinox 2025 chega ao mercado brasileiro para elevar a experiência de motoristas e passageiros a um novo patamar. Além do visual marcante com traseira redesenhada e teto solar panorâmico, o SUV está ainda mais confortável, tecnológico e potente.

Entre as principais novidades, destaca-se o motor 1.5 turbo, que agora desenvolve 177 cv de potência (contra 172 cv do modelo anterior) e atua com uma nova transmissão de oito velocidades (antes eram seis) para garantir melhor performance sem aumento no consumo de combustível. O conjunto está disponível nas duas versões do Chevrolet Equinox: Activ e RS.

– É a primeira vez que essa linha recebe uma versão Activ, que tem uma pegada aventureira, incluindo um seletor com modos de direção (Normal, Neve/Gelo, Off-road), que modifica o comportamento do veículo em determinadas condições. Já a linha RS tem apelo esportivo, com rodas maiores (20 polegadas) e uma combinação de cores mais sóbria, incluindo tons pretos. Até o logotipo é escurecido. Por dentro, tem detalhes vermelhos e volante com base reta. Tudo isso para inspirar esportividade – explica a diretora de Marketing de Produto, Paula Saiani da Chevrolet.

Independentemente da versão escolhida, quem compra um Chevrolet Equinox 2025 tem acesso a um alto padrão de conforto. Isso porque o modelo é espaçoso e tem várias funções automatizadas ou com sistemas de assistência. Os freios de estacionamento, por exemplo, são elétricos, bem como os bancos e o acionamento do porta-malas.

– O carro conta ainda com para-brisa com isolamento acústico, forração macia e acolchoada em praticamente todas as superfícies de contato com os ocupantes, aquecedores nos assentos dianteiros e traseiros e um sistema de som completo, composto por seis alto-falantes. É referência em conforto e tem detalhes exclusivos, como o assoalho traseiro totalmente plano, algo que aumenta bastante a conveniência para os passageiros – ressalta Paula.

A conectividade é outro trunfo do SUV da Chevrolet. O modelo tem integração total com o assistente do Google built-in e com CarPlay e Android Auto, que são exibidos na maior tela multimídia do segmento: 11,3 polegadas.

O novo Chevrolet Equinox Turbo também é destaque quanto o assunto é segurança. Trata-se do modelo com a maior gama de itens de seu segmento, com recursos como detecção frontal de pedestres e ciclistas e alertas de colisão frontal com auxílio de frenagem, ponto cego com assistência à direção, tráfego cruzado dianteiro e traseiro com frenagem automática e abertura de porta com detecção de ciclista, veículos e pedestres – que funciona, inclusive, quando o veículo está desligado.