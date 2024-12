Cyrela e Studio Pininfarina entregam edifício de luxo na capital gaúcha

Com materiais de alta qualidade, as linhas curvas do prédio se estendem da fachada às áreas internas, criando uma atmosfera arrojada e dinâmica. Cristiano Bauce / Divulgação

“Nosso sonho é criar espaços onde as pessoas possam construir memórias incríveis.” A frase é do vice-presidente de Design do Studio Pininfarina, Paolo Trevisan, que esteve em Porto Alegre para a entrega de um dos empreendimentos mais exclusivos do Brasil, reconhecido pelo padrão internacional de design e sofisticação.

O Cyrela by Pininfarina Porto Alegre, situado na nobre Rua Farnese, 70, em Porto Alegre, é resultado da parceria entre a incorporadora Cyrela e o renomado estúdio de design italiano. Conhecido mundialmente pelos projetos para marcas como Ferrari e Maserati, o Studio Pininfarina também assina criações nas áreas náutica, aeronáutica, industrial e arquitetônica.

– Em Porto Alegre, seguimos um design marcado por elegância, performance e materialidade. As linhas fluem com equilíbrio e beleza, ao mesmo tempo que podemos ver velocidade nas curvas do projeto, criando uma experiência única – destaca Trevisan.

O empreendimento reflete o conceito de exclusividade, com apenas 25 apartamentos de 333, 378 e 750 metros quadrados, incluindo duas coberturas e um apartamento garden. As unidades, totalmente personalizáveis, contam com quatro suítes e espaços cuidadosamente projetados, como salas de estar com lareira, jantar e íntima, além de áreas gourmet com churrasqueira.

Um marco para a capital gaúcha

Segundo Rodrigo Putinato, CEO da Cyrela Goldsztein, apenas 20 empreendimentos em todo o mundo possuem a assinatura do Studio Pininfarina. O projeto em Porto Alegre – o primeiro no Rio Grande do Sul – foi idealizado há cinco anos, consolidando a parceria de mais de uma década entre as duas marcas.

– Este empreendimento representa um marco no mercado imobiliário gaúcho. Muitas pessoas buscam qualidade, conforto e design. A união de marcas renomadas agrega um diferencial único para este público exigente – avalia Putinato.

O condomínio oferece infraestrutura de alto padrão, com dois salões de festas com espaço gourmet, piscina interna e externa, sauna, sala de massagem, academia equipada com aparelhos Technogym, sala de jogos, brinquedoteca, entre outros. A localização privilegiada é outro destaque, cercada por academias, supermercados, praças, colégios e shoppings.

Com 20 unidades já entregues para os moradores, o empreendimento ainda conta com cinco apartamentos disponíveis, com valores a partir de R$ 27 mil por metro quadrado.

– No futuro, os proprietários poderão estabelecer o valor que quiserem, porque sempre haverá alguém sonhando em viver em um lugar como este – Putinato.

Entre os depoimentos recebidos, Putinato destaca a surpresa positiva dos clientes.

– Recebi inúmeros comentários de pessoas que não imaginavam que o resultado seria tão impressionante. Muitos nos agradeceram pelo que entregamos para eles e suas famílias, e todos ficaram encantados. O design, os espaços e a ambientação chamaram muita atenção – relata o CEO.

Detalhes luxuosos, ambientes memoráveis

Um dos diferenciais do Cyrela by Pininfarina Porto Alegre é o design curvilíneo, que se estende da fachada aos espaços internos, criando uma atmosfera dinâmica e arrojada. Em cada detalhe do projeto foram utilizados materiais de altíssima qualidade e escolhidos com muito critério para chegar à perfeição.

– Para se ter uma dimensão, a nossa equipe foi até algumas pedreiras e selecionou as lâminas de pedras que foram instaladas no prédio. Tudo isso para ficarem exatamente de acordo com o que desejávamos – conta Putinato.

Um exemplo de ambiente que traduz esse cuidado especial é no hall de entrada. Para aproveitar as curvas do empreendimento, o projeto de interiores, assinado pelo renomado Estúdio Cássia Kroeff, explora características como elegância, leveza e sensibilidade.

Ainda, de acordo com o CEO da Cyrela Goldsztein, o Studio Pininfarina foi bem detalhista e acompanhou de perto as obras, em cada etapa.

– O estúdio Pininfarina acompanhou de perto cada etapa. Paolo, em sua última visita, falou que a curvatura do espelho deveria ser um pouco maior. Depois de alguns ajustes, sabemos que tudo está perfeito – lembra Putinato.

Para Trevisan, a predileção humana por formas e curvas remete à beleza atemporal encontrada na natureza, característica presente em todas as criações do estúdio.