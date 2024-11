Projetos de inclusão produtiva ajudam no desenvolvimento de profissionais 

Ingressar no mercado de trabalho, seja via emprego formal ou empreendedorismo, não é simples. Para que mais pessoas tenham acesso a essas oportunidades, a Ambev trabalha na perspectiva da inclusão produtiva, com o objetivo de gerar renda para brasileiros que estejam fora desse cenário. O caminho é trilhado com educação, por meio de cursos técnicos e de gestão e conexão, ligando a periferia ao centro, ao campo e à cidade. Assim surgiu o BoraHub da Ambev – empresas, organizações sociais e entes governamentais que trabalham juntos em mais de 40 projetos.