Markho Health Care inaugura conceito de 'moradia inteligente' no Litoral Norte

O litoral já não é apenas destino para veraneio ou escapadas temporárias da correria cotidiana de quem vive, principalmente, em um grande centro. As praias tornaram-se morada definitiva de quem busca o alento da brisa do mar e mais qualidade de vida. Isso, claro, sem abrir mão da praticidade de viver com boa estrutura e acesso prático à saúde. O Censo 2022, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atesta uma migração definitiva para regiões à beira-mar, apontando que sete entre as 10 cidades gaúchas com maior crescimento populacional são litorâneas: Capão da Canoa, Imbé, Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Cidreira, Xangri-Lá e Tramandaí.