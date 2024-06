O mercado brasileiro de frango deve bater novos recordes em 2024. Essa é uma estimativa divulgada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da pesquisa trimestral de abates de animais, mostram que a produção nacional de carne de frango atingiu mais de 10 milhões de toneladas na parcial de 2023, o que corresponde a um aumento de 6,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Rio Grande do Sul produz 11% da proteína de frango do país, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e o mercado gaúcho se mostra em expansão.