O início do ano marca o momento do pagamento de tributos, entre eles, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). O tributo tem gerado bastante discussão na capital gaúcha nos últimos meses, especialmente depois que os valores foram divulgados aos contribuintes. O que muitos não sabem é que para se chegar nesse resultado há um longo caminho, composto por etapas complexas e que levam vários quesitos em consideração até a definição do valor final tributado.