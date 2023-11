A inflação em outubro fechou em 0,24%, com uma leve queda em comparação com setembro (0,26%), segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento aponta ainda que o grupo de alimentos e bebidas apresentou uma alta de 0,31% neste mês.