As novas regras trabalhistas entram em vigor no dia 11 de novembro, mas seus impactos ainda geram discussão entre especialistas. A Lei nº13.467/2017 trata de todos os trabalhadores, rurais e urbanos, mas entendimentos divergentes poderão judicializar sua aplicação. Foram alterados quase 200 dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Confira os que mais atingem os trabalhadores do campo.