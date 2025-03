5 séries premiadas que valem a pena assistir 

Séries premiadas conquistam a crítica especializada e o gosto do público Reprodução digital / FX Networks Internacional | Portal EdiCase

Se você está em busca de séries com roteiros envolventes e atuações impecáveis, as produções premiadas são a escolha perfeita para maratonar. Isso porque esses títulos se destacam não apenas pelo reconhecimento da crítica, mas também por suas tramas bem construídas, personagens marcantes e direções espetaculares.

E essa experiência fica ainda melhor quando muitas dessas obras estão disponíveis nos serviços de streaming. Pensando nisso, selecionamos 5 séries premiadas disponíveis em plataformas como Prime Video, Max, Disney+ e Netflix. Confira!

1. Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

“Xógum: A Gloriosa Saga do Japão” ganhou o prêmio de “Melhor Série de Drama” no Emmy 2024 Reprodução digital / FX Networks Internacional | Portal EdiCase

Vencedora do Emmy de “Melhor Série de Drama” em 2024, “Xógum: A Gloriosa Saga do Japão” conta a história do protagonista Yoshii Toranaga (Cosmo Jarvis), um líder japonês que, após naufragar no litoral do Japão, no início de uma Guerra Civil, luta pela sua vida enquanto seus inimigos lutam contra ele. A série é uma adaptação do aclamado livro de James Clavell e tem sido amplamente elogiada pela crítica, alcançando 99% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Onde assistir: Disney+.

2. Hacks

“Hacks” foi eleita a “Melhor Série Dramática” no Emmy 2024 e tem 99% de aprovação no Rotten Tomatoes Reprodução digital / Max | Portal EdiCase

A série “Hacks” também foi um dos grandes destaques do Emmy 2024, levando o prêmio de “Melhor Série de Comédia”. Aclamada pela crítica, a produção ostenta 99% de aprovação no Rotten Tomatoes e traz uma história envolvente e cheia de humor afiado.

Na trama, Deborah Vance (Jean Smart), uma lendária comediante de Las Vegas, enfrenta o declínio de sua carreira. Prestes a perder sua tão valorizada residência na cidade, ela decide contratar Ava Daniels (Hannah Einbinder), uma jovem comediante que precisa recomeçar após ser “cancelada” na internet por uma piada controversa. O que começa como uma relação improvável e repleta de embates se transforma em uma parceria surpreendente, cheia de desafios, aprendizado e momentos hilários.

Onde assistir: Max.

3. Bebê Rena

“Bebê Rena” conquistou o prêmio de “Melhor Minissérie ou Filme para TV” no Globo de Ouro 2025 Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Premiada como “Melhor Minissérie ou Filme para TV” no Globo de Ouro 2025, “Bebê Rena” conquistou 99% de aprovação da crítica e 80% do público no Rotten Tomatoes. Inspirada em eventos reais, a produção acompanha a vida do comediante Donny Dunn (Richard Gadd), que, após uma série de acontecimentos inesperados, se vê preso em um relacionamento distorcido com Martha (Jessica Gunning), uma stalker que desenvolve uma obsessão sem limites pelo comediante.

À medida que a série se desenvolve, o público assiste ao crescente desespero de Donny, à medida que a obsessão de Martha se torna cada vez mais perigosa, desafiando sua carreira, saúde mental e até mesmo sua segurança. A tensão crescente torna “Bebê Rena” uma história de suspense psicológico imperdível.

Onde assistir: Netflix.

4. Succession

“Succession” foi premiado duas vezes no Emmy como “Melhor Série Dramática” Reprodução digital / Max | Portal EdiCase

Vencedora do prêmio de “Melhor Série Dramática” em 2020 e 2022 no Emmy, “Succession” conta a história da família Roy, dona de um império midiático conhecido como Waystar Royco. A série acompanha os conflitos internos de uma família em busca de poder, à medida que o patriarca Logan Roy (Brian Cox) lida com a possibilidade de passar o controle do império para um de seus filhos.

A disputa entre os irmãos Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook) e Roman (Kieran Culkin), além das intrigas familiares, cria uma trama repleta de tensões, traições e estratégias empresariais. A produção tem 95% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes.

Onde assistir: Max e Prime Video.

5. The Crown

Em 2021, “The Crown” conquistou sete prêmios no Emmy Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Em 2021, a série “The Crown” foi destaque no Emmy com um total de 7 prêmios, entre eles, o de “Melhor Série Dramática” e de “Melhor Atriz em Série Dramática”, este último devido à atuação de Olivia Colman como a Rainha Elizabeth II. A trama narra a vida e os desafios enfrentados pela monarquia britânica, abordando eventos históricos e o impacto das decisões pessoais e políticas da rainha ao longo das décadas. Além disso, mostra o equilíbrio delicado entre o dever real e a vida pessoal.