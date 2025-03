Cortes do EUA podem deixar '1 milhão de mortos', diz Aliança para Vacinas

A redução das contribuições financeiras dos Estados Unidos pode provocar mais de um milhão de mortes, advertiu, nessa quinta-feira (27) a Aliança Global para as Vacinas (Gavi), em resposta às informações de que Washington quer reduzir seu apoio à vacinação nos países em desenvolvimento.

"Não recebemos nenhuma notificação de rescisão por parte do governo americano e estamos em contato com a Casa Branca e o Congresso para obter 300 milhões de dólares (1,7 bilhão de reais na cotação atual) que foram aprovados pelo Congresso para nossas atividades em 2025 e um financiamento a longo prazo para a Gavi", acrescentou ela.

Segundo o jornal The New York Times, que obteve uma cópia do documento, a decisão sobre estas ajudas financeiras está incluída em uma folha de cálculo de 281 páginas que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvlvimento Internacional (Usaid)- consideravelmente reduzida pelas medidas de Trump- enviou ao Congresso na noite de segunda-feira.