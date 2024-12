7 saladas fit para ajudar a emagrecer

Para preparar uma salada fit para ajudar a emagrecer, é importante escolher ingredientes frescos e variados, com nutrientes importantes para o organismo, como vitaminas, minerais, fibras e proteínas. Além disso, é fundamental evitar o uso excessivo de molhos e temperos industrializados, que podem adicionar calorias extras à salada.

A seguir, confira como preparar 7 receitas saladas fit para ajudar a emagrecer!

Salada verde com manga

Ingredientes

1 manga descascada e cortada em cubos

Sementes de 1 romã

1/2 maço de alface-lisa

1/2 maço de alface-roxa

1/2 xícara de chá de folhas frescas de erva-doce

8 tomates-cerejas cortados ao meio

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1/2 cebola-roxa cortada em fatias

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, disponhas as folhas de alface e, por cima, acrescente as folhas de rúcula e de erva-doce, a manga, os tomates-cerejas, as sementes de romã e a cebola-roxa. Misture os ingredientes e tempere a salada com azeite, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e orégano. Sirva em seguida.

Salada de quiabo com alho-poró

Ingredientes

300 g de quiabo

1 alho-poró cortado em rodelas finas

cortado em rodelas finas 1/2 maço de salsinha picada

Azeite e suco de limão a gosto

1/4 de xícara de chá de azeite

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Remova as pontas do quiabo e corte-o no sentido do comprimento. Em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite em fogo médio e grelhe o quiabo até ficar levemente dourado. Em uma saladeira, misture o quiabo com o alho-poró e tempere com azeite, limão, salsinha e sal. Sirva em seguida.

Salada com frango com ovo

Ingredientes

4 ovos

1/2 peito de frango

1/2 maço de alface

1/2 cebola-roxa fatiada

2 tomates cortados em fatias

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de salsinha picada

Suco de 1/2 limão

Orégano, sal e pimenta-rosa moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal e pimenta-rosa. Em uma frigideira untada com 1 colher de sopa de azeite, grelhe o frango em fogo médio. Em seguida, corte-o em fatias. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Cozinhe os ovos por aproximadamente 8 minutos. Depois, aguarde esfriar, retire a casca dos ovos e corte-os em 4 partes. Em um recipiente, misture 1 colher de sopa de azeite, o suco de limão e o sal. Em uma saladeira, coloque a alface, o frango, a cebola-roxa e os tomates. Tempere a salada com salsinha picada, orégano e pimenta-rosa e sirva com o molho.

Salada de repolho e cenoura

Ingredientes

4 xícaras de chá repolho roxo cortado em fatias

roxo cortado em fatias 1 cenoura cortada em fatias

1 xícara de chá de manga cortada em cubos

2 colheres de sopa de salsinha picada

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a cenoura com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 5 minutos, deixando a cenoura ainda crocante. Escorra a água. Em um recipiente, coloque o repolho, a cenoura e a manga. Tempere a salada com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture e sirva em seguida.

Salada de abacate e grão-de-bico

Ingredientes

2 1/2 xícaras de chá de folhas verdes (alface, rúcula e espinafre)

Polpa de 1/2 abacate cortado em fatias

cortado em fatias 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

Suco de 1 limão

8 tomates-cerejas cortados ao meio

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas, o abacate, o grão-de-bico e os tomates-cerejas. Tempere com azeite, suco de limão sobre a salada, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente. Sirva em seguida.

Salada com molho de iogurte

Ingredientes

300 g de repolho cortado em tiras finas

1 xícara de chá de cenoura ralada

ralada 1/2 xícara de chá de cebolinha picada

2/3 de xícara de chá de iogurte natural

2 colheres de sopa de mel

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, misture o repolho, a cenoura e a cebolinha picada. Em um recipiente, misture o iogurte, o mel e o suco de limão. Regue a salada com o molho, adicione sal e pimenta-do-reino e misture bem. Sirva a seguir.

Salada de atum com alface e abobrinha

Ingredientes

360 g de atum sólido ao natural escorrido

sólido ao natural escorrido Folhas de alface-americana a gosto

1/2 abobrinha fatiada finamente

1 tomate cortado em cubos

1 colher de chá de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo