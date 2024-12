4 rituais de limpeza energética para o ano regido por Júpiter

2025 chega com a promessa de ser um ano marcante, repleto de oportunidades e conquistas, especialmente no âmbito profissional e dos negócios. Sob a influência poderosa de Júpiter, conhecido como o “Grande Benfeitor”, o período convidará a expandir horizontes, abraçar o positivismo e cultivar uma vivacidade contagiante.

Impacto de Júpiter

Júpiter, o maior planeta do sistema solar, é uma força vibrante de expansão e crescimento. Com um diâmetro 11 vezes maior que o da Terra, ele é um gigante gasoso composto principalmente por hidrogênio e hélio. “Júpiter nos lembra que o universo é vasto e cheio de possibilidades. Ele é a prova de que sempre há espaço para crescer e prosperar”, explica Tânia Gori.

O planeta leva quase 12 anos para completar sua órbita em torno do Sol, passando cerca de um ano em cada signo do zodíaco. Sua rotação é incrivelmente rápida, completando-se em apenas 9 horas e 56 minutos, e sua atmosfera turbulenta abriga tempestades gigantescas, como a famosa Grande Mancha Vermelha. “Júpiter nos ensina a lidar com os desafios de forma grandiosa, transformando turbulências em oportunidades”, destaca a escritora.

Com suas 64 luas conhecidas e quatro anéis formados por poeira e rochas, Júpiter também simboliza a abundância. Ele nos inspira a buscar conexões significativas e cultivar a generosidade em todas as áreas da vida.

Rituais de limpeza energética

Para alinhar-se com as vibrações elevadas de 2025, é essencial realizar uma limpeza energética em sua casa. Esse ritual simples, mas poderoso, ajuda a renovar as energias do ambiente e atrair prosperidade e harmonia para o novo ciclo. Veja abaixo!