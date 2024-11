À medida que a população envelhece, garantir a segurança no ambiente doméstico torna-se uma questão cada vez mais relevante para familiares e cuidadores. Conforme o Ministério da Saúde, 70% dos acidentes relacionados a quedas em indivíduos com mais de 65 anos ocorrem no ambiente domiciliar. Inclusive, trata-se de uma das principais causas de internações entre idosos.