Horóscopo do dia para Sagitário: veja a previsão completa

Nesta quinta-feira (2), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Sagitário: nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro

Considere o seguinte e meça suas atitudes com justiça, será necessário reagir com impaciência diante dos absurdos que as pessoas provocam? Não será melhor manter o prumo e atuar com mais sabedoria? Pense nisso.