O Dia Mundial do Combate ao Diabetes, celebrado em 14 de novembro, reforça a importância da conscientização e do controle da doença que atinge milhões de pessoas no Brasil e no mundo. O diabetes é uma condição crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue e, se não tratado adequadamente, pode gerar complicações graves. Nutrição e atividade física são pilares fundamentais para preveni-lo e controlá-lo.