Devido ao sabor e à textura, o salmão é muito apreciado na composição de pratos. Rico em ômega 3 e vitaminas do complexo B e D, oferece inúmeros benefícios para o corpo e é uma excelente opção para variar o cardápio e sair da rotina. Por isso, confira receitas simples e deliciosas com esse peixe para servir no almoço de domingo!