A coxa de frango é uma escolha rica prática e saborosa para as refeições. Rica em proteínas de alta qualidade, a carne de frango é uma boa opção para ajudar no fortalecimento muscular, além de ser fonte de vitaminas como B6 e B12. Por conter menos gordura do que outras carnes, é indicada para diversas dietas. Por isso, confira receitas saudáveis e deliciosas com coxa de frango para o almoço.