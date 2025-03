5 mitos e verdades sobre odores e alergias respiratórias

Perfumes liberam substâncias químicas que desencadeiam reações irritativas em pessoas sensíveis Net Vector / Shutterstock | Portal EdiCase

Os odores fortes, como os de perfumes e de produtos de limpeza, podem ser um gatilho para crises em pessoas com rinite alérgica, causando coceira no nariz e espirros. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças alérgicas afetam cerca de 35% da população mundial, e a rinite está entre as mais comuns.

O Dr. Fabrizio Ricci Romano, otorrinolaringologista e consultor da Glenmark, explica que os odores em si não causam alergia, mas as substâncias químicas presentes nos perfumes e produtos perfumados podem irritar as vias respiratórias, especialmente em pessoas predispostas.

Para esclarecer mais sobre o assunto, o médico explica os mitos e as verdades sobre os odores e sua relação com as alergias respiratórias. Confira!

1. Perfumes podem causar alergia

Mito. Embora o cheiro em si não cause alergia, as substâncias químicas presentes nos perfumes e produtos perfumados desencadeiam reações irritativas em pessoas sensíveis. Essas reações podem provocar crises de espirros, coriza e coceira no nariz, muito semelhantes a uma reação alérgica.

2. Produtos de limpeza com fragrâncias fortes agravam a rinite

Verdade. Muitos produtos de limpeza contêm compostos voláteis que podem irritar as mucosas nasais e desencadear sintomas irritativos. Optar por versões sem perfume ou hipoalergênicas pode ser uma alternativa para minimizar os desconfortos.

Substâncias em perfumes podem causar hipersensibilidade no nariz, gerando sintomas semelhantes aos da rinite Olena Yakobchuk / ShutterStock | Portal EdiCase

3. Odores fortes podem desencadear uma crise alérgica

Mito. Os odores em si não causam alergia, mas algumas substâncias químicas liberadas no ar por produtos perfumados podem irritar as vias respiratórias e levar a sintomas semelhantes aos da rinite alérgica. Isso ocorre devido a uma hipersensibilidade do nariz a essas substâncias.

4. Velas aromáticas e difusores podem ser prejudiciais para quem tem rinite

Verdade. Muitos desses produtos liberam partículas no ar que podem irritar as vias respiratórias, especialmente se contiverem óleos essenciais ou fragrâncias sintéticas. Quem sofre com rinite deve evitar o uso frequente ou optar por versões naturais e hipoalergênicas.

5. É possível evitar a alergia a perfumes e fragrâncias

Verdade. Algumas medidas podem ajudar a reduzir o impacto das fragrâncias no dia a dia. Evitar o uso excessivo de perfumes e produtos perfumados, manter os ambientes bem ventilados e utilizar produtos hipoalergênicos são algumas opções. Além disso, o tratamento com antialérgicos, indicado por um alergologista, otorrinolaringologista ou clínico geral, pode aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente.