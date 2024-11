5 dicas para reduzir o estresse do cachorro durante a chuva

A audição dos cães é um dos sentidos mais desenvolvidos do reino animal, superando em muito a capacidade auditiva humana. Essa sensibilidade permite que detectem ruídos a longas distâncias e percebam nuances sonoras que passam despercebidas por nós. Durante chuvas intensas, comuns no verão, os sons do vento, trovões e gotas caindo em diferentes superfícies podem ser extremamente perturbadores para os cães, gerando desconforto, estresse, ansiedade e até medo.