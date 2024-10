Veja a importância dos brinquedos para os animais de estimação

O mercado pet movimenta cifras bilionárias no Brasil. Em 2023, segundo dados do Instituto Pet Brasil, o setor faturou mais de R$ 67 bilhões, consolidando o país como um dos maiores do mundo nesse segmento. A expectativa para 2024 é ultrapassar R$ 76 bilhões. O e-commerce segue o mesmo ritmo. Um levantamento da Neotrust mostra crescimento nas vendas online. No primeiro semestre deste ano, a categoria pet faturou R$ 1,3 bilhão, com crescimento de 3,2% na comparação com o ano anterior.