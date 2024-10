Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 6,7 milhões de brasileiros são obesos, resultado de um grande desafio enfrentado pela população em manter uma rotina saudável. As informações também revelam que 1 a cada 4 adultos é obeso e mais da metade apresenta excesso de peso. Mas afinal, qual a diferença entre essas duas condições? Isso é o que Fernanda Maniero, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, explica a seguir. Confira: