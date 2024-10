Salinópolis é um destino que fica localizado a cerca de 220 km de Belém, no Pará, e que vale muito a pena conhecer. A economia do município gira em torno da pesca e do turismo, voltado para as praias. Por esse motivo, o local atrai muitos visitantes durante o ano inteiro. Para chegar, basta ir de carro ou pegar um ônibus na rodoviária da capital.