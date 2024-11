Segundo o Ministério da Saúde (MS), em 2023, o número de vasectomias cresceu 40% no Sistema Único de Saúde (SUS), refletindo uma mudança no cenário da saúde reprodutiva masculina no Brasil. Esse crescimento pode ser atribuído, na maioria, às recentes alterações na legislação, que tornaram o acesso ao procedimento muito mais ágil e direto.