7 benefícios do quiabo para a saúde e como usá-lo

O quiabo é apreciado pelo sabor delicado e textura particular, sendo um ingrediente versátil na culinária de diversos países. Nativo da África, ele se espalhou pelo mundo, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, é muito utilizado em pratos tradicionais como a famosa quiabada e o frango com quiabo. Mas além de saboroso, ele também oferece uma série de benefícios à saúde graças ao seu perfil nutricional rico em fibras, vitaminas e antioxidantes.