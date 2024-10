Os fiéis da Igreja Católica celebram, em 28 de outubro, o Dia de São Judas Tadeu, conhecido como o padroeiro dos aflitos e das causas impossíveis. Um dos santos mais populares no Brasil, ele foi um dos doze apóstolos de Jesus e, segundo as escrituras bíblicas, era primo do Messias e irmão de Tiago Menor, filhos de Alfeu e sua esposa Maria Cléofas, irmã da Virgem Maria.