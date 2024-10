O quiabo é um ingrediente versátil e nutritivo, ideal para adicionar sabor e textura às refeições. Rico em fibras e vitaminas, ele ajuda a promover a saúde digestiva e a fortalecer o sistema imunológico. Além disso, contém propriedades antioxidantes que favorecem a saúde do coração. Com as preparações certas, ele pode se transformar em pratos irresistíveis e repletos de sabor.