Libra, o sétimo signo do zodíaco e cardeal, é regido por Vênus e rege a Casa 7 do Mapa Astral. Nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro, estes nativos exalam charme e delicadeza. “É um signo muito social, representado pela balança que busca o equilíbrio entre o ‘eu’ e o ‘outro’. A meta dos librianos é se relacionar. É por meio da convivência com os outros que eles vão percebendo quem são”, afirma a astróloga Thaís Mariano.