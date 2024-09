Chico Xavier, médium e uma figura importante no Espiritismo, dizia que “a oração de uma mãe é capaz de arrebentar as portas do céu.” Por isso, em 23 de setembro, Dia dos Filhos, destaca-se a força da oração materna, mas, segundo a taróloga Isabel Fogaça, é possível também proteger as crianças por meio de banhos energéticos e benzimentos. Veja, a seguir, como realizá-los para trazer proteção e boas energias para os pequenos.